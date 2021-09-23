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Власть

В БГК считают, что надо монетизировать льготы на проезд в транспорте

В БГК считают, что надо монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте. Вопрос подняли депутаты на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии.

В частности, депутат Казыбек Эргешов отметил, что не все льготники пользуются услугами муниципального транспорта. «Во многих районах, где живут люди пенсионного возраста, нет городского транспорта. Ездят только частники. А муниципальные предприятия получают субсидии за перевозку льготников», — сказал он.

В этом году, по словам бывшего вице-мэра Бишкека Русланбека Акылбекова, размер субсидий составил около 234 миллионов сомов. На следующий год закладывают почти на 22 миллиона сомов больше. «Это связано с повышением тарифа на проезд», — объяснил он.

Депутат Таалайбек Дайырбеков отметил, что необходимо убирать субсидии. «Всегда вызывает много вопросов, как они образуются, как тратятся. Надо делать транспорт прибыльным и сокращать субсидии», — добавил он.

Его поддержала и депутат Дамира Жолдошалиева. По ее мнению, необходимо провести монетизацию льгот. «Тогда человек сам будет решать, как тратить эти деньги: ехать в транспорте, идти пешком. Я считаю, что субсидии — это коррупционная норма, проконтролировать получение льгот невозможно. Но в то же время из бюджета выделяются большие средства для поддержки таких лиц», — заметила она.

Русланбек Акылбеков подчеркнул, что сегодня число перевезенных льготников определяется по хронометражу, проведенному транспортными предприятиями и управлением транспорта. «После внедрения электронного билетирования вопрос будет снят автоматически. Так как будет четкая цифра, будет прозрачность», — сказал он.

Напомним, сегодня стало известно, что Русланбек Акылбеков освобожден от должности вице-мэра. Но он принял участие в заседании комиссии, на котором рассматривается вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Он включен в повестку сессии горкенеша, которая пройдет во вторник, 28 сентября.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/208101/
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