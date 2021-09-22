У Кыргызстана есть понимание основных тенденций мировой политики. Об этом 24.kg заявил публицист Талант Джумабаев, комментируя выступление президента страны на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной теме «Повышение устойчивости через надежду — возрождение после COVID-19, устойчивое восстановление, реагирование на потребности планеты, уважение прав людей, и активизация работы Организации Объединенных Наций».

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Он считает, что сам факт участия президента Кыргызстана в мероприятии под эгидой ООН говорит о безоговорочном признании международным сообществом легитимности избрания Садыра Жапарова на пост главы государства. По его словам, это должно положить конец рассуждениям некоторых сомневающихся.

«Никакой ветер не будет кораблю попутным, если он не знает, куда плыть. А ряд инициатив, выдвинутых Садыром Жапаровым, свидетельствует о том, что в высших эшелонах власти есть понимание основных тенденций мировой политики, которые Кыргызстан должен учитывать в процессе своего развития», — отметил собеседник.

Талант Джумабаев добавил, что это, прежде всего, — безопасность в регионе, ибо прогресс возможен только в мирных условиях.

«Президент подчеркнул приверженность республики к мирному решению всех проблем за столом переговоров. Именно поэтому он выдвинул инициативу о проведении саммита с участием не только региональных, но и глобальных игроков международной политики, без участия которых эти вопросы не решить. Безопасность — основа развития экономики. Только на этом основании возможно успешное развитие международной торговли. Улучшение транспортной инфраструктуры — неизбежное условие участия в трансграничных перевозках, приносящих доход в казну государства», — сказал эксперт.

По его словам, Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан последовательно развивает дорожную инфраструктуру, и упомянул проект строительства железной магистрали Китай — Узбекистан — Кыргызстан. Эта идея выдвинута довольно давно, и должна заинтересовать Китай, который ищет дополнительные сухопутные маршруты для доставки своих товаров в Европу. Морские перевозки уже недостаточны для Великого шелкового пути по разным причинам — срокам, логистике, безопасности. Кроме того, необходима диверсификация сухопутных маршрутов на случай форс-мажорных обстоятельств.

«Если будет построена железнодорожная магистраль, то Кыргызстан получит дополнительные рабочие места, доход в бюджет и более устойчивую экономику. Упоминание о модернизации Евразийской железной дороги тоже не случайно. По существу расширяется сотрудничество с Российской железной дорогой. Насколько выгодным может быть развитие отношений, говорит пример сотрудничества с «Газпромом». Кыргызстанцы уже забыли о перебоях с поставками газа, которые имели место с десяток и более лет назад», — сказал аналитик.

Он отметил, что логичным продолжением идеи о создании транспортного коридора является создание условий для беспрепятственного продвижения людей, грузов и услуг через границы. Такое предложение уже озвучивал не так давно министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. Теперь эта идея прозвучала с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

«Несомненно, власти стран ЕАЭС, Китая, других транзитных государств не оставят без внимания такое предложение. Для Кыргызстана, кроме всего прочего, это решение проблемы прохождения через кыргызско-казахскую границу, где, как известно, в последние годы бывают определенные трудности», — добавил Талант Джумабаев.

Что касается темы безопасности в Центральной Азии, по мнению эксперта, Садыр Жапаров лаконично и выдержанно отметил ситуацию в Афганистане.

«Для стабилизации требуется время, заинтересованные игроки явно сверяют свои позиции, консультации, видимо, продолжаются, и давать окончательные оценки явно преждевременно. Следует отметить дипломатичные и сдержанные формулировки, сделанные президентом Кыргызстана, в отличие от его оценок ситуации на саммите ОДКБ в Душанбе. Тема кыргызско-таджикского приграничного конфликта — локальная, но имеет международные корни. Причина многолетних споров местных жителей — не только вода и земля. За 30 лет, в течение которых предыдущие власти так и не продвинулись в решении местных проблем, здесь сформировались местные криминальные трансграничные элиты. Коррупция стала повсеместным явлением. Решить эти проблемы в одностороннем порядке не удастся. Требуется помощь не только стран ЕАЭС, но и мирового сообщества», — сказал он.

Талант Джумабаев пояснил, что под эгидой ООН находятся актуальные проблемы не только экономического, гуманитарного, но и экологического порядка. Выступая в ООН, президент Кыргызстана затронул многие важные для мирового сообщества вопросы. В частности развитие «зеленой энергетики», адаптацию к изменению климата, проблемы горных сообществ.

«В неявной форме, без упоминания имен и названий была отмечена проблема «Кумтора». Садыр Жапаров подчеркнул, что базовой причиной начала разбирательств стал именно ущерб, нанесенный окружающей среде разработчиками недр. В большой политике принята система иносказаний, знаков и символов. Лидеры стран и народов скрывают свои намерения под дипломатическими формулировками, но всегда дают сигналы для посвященных. Похоже, что в видеообращении президента КР содержится ряд завуалированных обращений к руководителям регионального и мирового сообщества о том, что Кыргызстан готовится принять участие в политической игре в качестве субъекта. На интеллектуальном уровне размеры и ВВП страны в таком случае значения не имеют. Если это так, то о будущем КР можно говорить с небезосновательным оптимизмом», — заключил Талант Джумабаев.