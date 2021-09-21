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Власть

Некоторые авиакомпании занимаются перепродажей авиабилетов. Чиновник назвал их

Четыре иностранные авиакомпании занимаются перепродажей авиабилетов пассажирам. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил директор Агентства гражданской авиации Александр Настаев.

По его данным, это Air Astana, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь».

«Недопустимые случаи перепродажи авиабилетов есть. В основном этим грешат иностранные авиакомпании. Такая практика была введена во время пандемии коронавируса. Компании объясняют это тем, что кого-то по определенным показаниям высаживают, кого-то вообще не допускают к полету. Мы на это пытаемся реагировать, направили письма авиационным властям Казахстана и России. Компании «Уральские авиалинии» вынесено предостережение о том, что на следующий зимний сезон им не будет выдано разрешение на полеты и будет рекомендовано заменить перевозчика», — сказал Александр Настаев.

Он добавил, что с информацией по компенсациям пассажиры могут ознакомиться на сайте ведомства. «К сожалению, лет 20 назад были отменены лицензирование и сертификация авиакасс. Мы не можем войти к ним в систему и видеть, что они продают. Два последних года показали хаотичный и необоснованный рост цен на билеты», — отметил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207832/
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