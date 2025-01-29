В салоне самолета российской авиакомпании «Победа» возникло задымление во время полета по маршруту Москва — Ош. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 27 января в летевшем из столицы России в Ош Boeing 737-800. Экипаж доложил о срабатывании датчика задымления в туалете из-за курившего пассажира.

По рекомендации диспетчеров командир воздушного судна решил следовать на аэродром назначения. Сигнал срочности и бедствия на борту лайнера не объявляли.

В результате самолет совершил благополучную посадку, нарушителя передали сотрудникам милиции.