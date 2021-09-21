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Власть

Депутат сравнил число погибших в ДТП с количеством умерших от коронавируса

В этом году в автоавариях погибло больше людей, чем за два года умерло от коронавируса. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил депутат Улугбек Ормонов.

По его словам, от чиновников требуется лишь установить знак около передвижного аппаратно-программного комплекса.

«Ни у кого после этого не возникнет вопросов. Мы сами пополняем ютуб-каналы. Пусть водитель машины, которая возит трехножку, за 150 метров поставит знак. У компании «Вега» и проекта «Безопасный город» должна быть цель не сбора денег от штрафов, а предупреждение ДТП на дорогах. У нас в стране теперь не коронавирус страшен, а аварии. В одном ДТП погибают по пять, шесть, семь человек. Мы миллиарды тратим на борьбу с коронавирусом, но не на предупреждение ДТП. «Безопасный город» нам нужен. Действительно, до тех пор, пока не начали говорить о больших штрафах, люди ездили с высокой скоростью», — сказал Улугбек Ормонов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207806/
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