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Власть

Запрет на въезд таджикских студентов: пояснение Министерства образования и науки

Ранее сообщалось, что Кыргызстан не разрешил въезд десяткам таджикских студентов. Свыше 100 граждан Таджикистана, обучающихся в вузах КР, не получили разрешения на въезд в Бишкек, несмотря на неоднократные обращения. Известно, что студенты ранее не согласились с предложением образовательного ведомства о продолжении учебы в таджикских вузах и настаивали на учебе в Кыргызстане.

В Министерстве образования и науки 24.kg прокомментировали инцидент.

По его данным, разработан соответствующий проект распоряжения кабинета министров, который направлен на предоставление возможности гражданам Республики Таджикистан, в том числе этническим кыргызам, обучающимся, поступившим на обучение или работающим преподавателями/учителями в образовательных организациях Кыргызстана, на въезд, выезд и пребывание на территории республики.

«В настоящее время проект распоряжения находится на согласовании с соответствующими государственными органами. Об этом таджикская сторона была предупреждена заблаговременно. В 2020-2021 учебном году в вузах КР обучались около 2 тысяч граждан Таджикистана», — проинформировали чиновники.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207766/
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