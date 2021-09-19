Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев вакцинироваться от коронавируса

Президент Кыргызстана вновь призвал соотечественников вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram.

«Сегодня выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они на 100 процентов являются невакцинированными. Поэтому еще раз призываю всех граждан пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции», — написал Садыр Жапаров.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, по состоянию на 19 сентября в стране зафиксировано 69 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных в Бишкеке — 41. Выздоровели 78 человек, скончались двое — они были не вакцинированы. В стационарах на лечении находятся 594 пациента, амбулаторно получают лечение 881 человек.

При этом на сегодня в Кыргызстане вакцинировались всего пока одной дозой 764 тысячи 437 граждан, второй — 565 тысяч 822.