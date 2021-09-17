Президент Кыргызстана считает ОДКБ и ШОС инструментами укрепления безопасности

ОДКБ и ШОС являются общепризнанными инструментами укрепления безопасности и стабильности в регионе. Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, выступая сегодня на совместном заседании глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил обстоятельную беседу по ситуации в Афганистане в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседания Совета глав государств ШОС. По словам главы КР, обе организации тесно взаимодействуют по вопросам нейтрализации угроз терроризма, сепаратизма и экстремизма.

Кыргызстан разделяет глубокую обеспокоенность мирового сообщества в связи с развитием военно-политической обстановки в Афганистане, так как наблюдается растущая угроза «экспорта» нестабильности из этой страны в первую очередь в Центральную Азию.

Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с тем, что в силу своего географического и геополитического положения государства Центральной Азии могут превратиться в удобный плацдарм для действий деструктивных сил. Кроме того, он отметил потенциальные риски и угрозы, в том числе радикализацию населения, незаконную миграцию и наплыв беженцев.

«Все это в очередной раз свидетельствует о том, что обеспечение безопасности в этой сфере сегодня является одним из важных направлений нашего взаимодействия. В этом ключе отмечаю необходимость совместных скоординированных усилий, практического взаимодействия спецслужб и пограничных органов наших государств по упреждению угроз, усилению охраны государственных границ», — сказал президент КР и добавил, что в связи с этим необходимо поддержать стремление афганского народа к восстановлению своего государства, в том числе рассмотрев возможность привлечения для оказания помощи инженеров, врачей и других востребованных специалистов, что даст дополнительный стимул для дальнейшего развития республики.

Он озвучил ряд предложений, направленных на оказание всемерного содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в частности, вести диалог государств — членов ШОС и ОДКБ с представителями новой власти страны о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам.

Садыр Жапаров надеется, что совместными скоординированными усилиями удастся эффективно противостоять вызовам и угрозам безопасности, а также последовательно расширять сотрудничество по основным направлениям деятельности ОДКБ и ШОС с учетом взаимных интересов.