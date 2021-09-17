Кыргызстан выступает за скорейшее предотвращение конфликта в Афганистане

Кыргызстан выступает за скорейшее предотвращение военного конфликта и установление мира, спокойствия и стабильности в Афганистане. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

По его словам, это в интересах как самого многострадального афганского народа, так и стран региона и международного сообщества. Садыр Жапаров отметил, что с учетом последних событий в Афганистане приобретают особую важность вопросы противодействия угрозам и вызовам со стороны международных сил экстремизма и терроризма. Президент предложил выработать стратегию взаимодействия в целях недопущения посягательств на страны ШОС и контроля миграционных процессов.

Глава государства выразил готовность направить гуманитарную помощь народу Афганистана.

Президент также отметил, что деятельность ШОС вызывает широкий интерес на международной арене. Об этом свидетельствует стремление других государств присоединиться к ней. На саммите ШОС дан старт запуску процедуры принятия Ирана в состав организации, а также предоставления Саудовской Аравии, Египту и Катару статуса партнера по диалогу с ШОС.

Президент подчеркнул, что совместными усилиями проводится большая работа по поддержанию безопасности и стабильности на пространстве ШОС, и призвал обратить особое внимание на формирование пояса безопасности в регионе.

Садыр Жапаров обратил внимание участников на то, что в последние годы на пространстве ШОС на фоне глобальной тенденции цифровизации, развития информационно-коммуникационных технологий усиливаются риски и угрозы кибертерроризма. Он предложил для продвижения сотрудничества в области обеспечения кибербезопасности учредить специальный механизм в виде совещания руководителей профильных министерств и ведомств государств — членов ШОС.

Президент также приветствовал своевременное решение глав государств — членов ШОС о совершенствовании механизма противодействия вызовам и угрозам безопасности государств — членов ШОС с учетом инициативы кыргызской стороны о создании Центра по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке.

Кроме этого, Садыр Жапаров отметил важность углубления экономического сотрудничества при помощи внедрения эффективных финансовых механизмов. Он предложил продолжить консультации по вопросу создания банка развития ШОС и фонда развития ШОС, рассматривая данный институт как механизм по переходу к расчетам в национальной валюте.

Вместе с этим он выразил убежденность в том, что совместное развитие транспортной инфраструктуры позволит активизировать торговые отношения и решит многие насущные социально-экономические проблемы.

«В условиях пандемии, а также вследствие принятых неизбежных карантинных мер автоперевозки оказались ограниченными, поэтому самый надежный транспортный путь — это железная дорога. Кыргызстан нацелен на скорейшую практическую реализацию проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая должна стать значимым и конкретным шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона и возможности выхода к морским портам», — заявил глава государства.

В своей речи Садыр Жапаров затронул вопросы продовольственной безопасности и сотрудничества ШОС в области образования, отметил важность дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия, включая вопросы туризма, молодежи и спорта.