Садыр Жапаров прибыл в комплекс «Кохи Навруз» для участия в саммите ШОС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в комплекс «Кохи Навруз» города Душанбе (Таджикистан) для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По прибытии в комплекс Садыра Жапарова поприветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После этого состоялось коллективное фотографирование лидеров стран — участниц ШОС. Далее они перешли в зал для обсуждений актуальных вопросов сотрудничества в рамках организации.

В работе саммита ШОС примут участие главы стран — членов объединения: Кыргызстана, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Будут участвовать и лидеры государств, имеющих статус наблюдателей: Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии. В качестве почетного гостя в юбилейном саммите примет участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, что еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.