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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Милиционеры вели себя как бандиты. Айылчы Сарыбаев рассказал о задержании сына

Никакой связи с экс-замминистра внутренних дел Курсаном Асановым у Алмаза Сарыбаева не было. Об этом журналистам сообщил отец задержанного по обвинению в захвате власти известный экономист Айылчы Сарыбаев.

По его словам, вчера утром несколько милиционеров ворвались в дом сына, провели там обыск, скрутили Алмаза и увезли в МВД.

«Сын хотел пойти на выборы (баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша. — Прим. 24.kg). Я ответил, что из-за сложной обстановки в стране не нужно этого делать. Тем более у нас денег нет. Курсан Асанов несколько раз приглашал его пойти с ним на выборы. Вчера я узнал, что пять человек ворвались в дом как бандиты, провели там обыск, будто искали мины или взрывчатку. Даже талибов так не задерживают. Алмаза Сарыбаева допрашивали до 21.00 и водворили в ИВС», — рассказал Айылчы Сарыбаев.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207355/
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