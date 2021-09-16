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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело о захвате власти. Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева привезли в суд

Фото 24.kg. Алмаз Сарыбаев

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают меру пресечения бывшему члену совета директоров банка «Толубай» Алмазу Сарыбаеву.

Обвиняемый в захвате власти заявил, что возбужденное против него дело — провокация.

В суд также доставили экс-замглавы МВД Курсана Асанова.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207335/
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