Дело о захвате власти. Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают меру пресечения бывшему члену совета директоров банка «Толубай» Алмазу Сарыбаеву.

Обвиняемый в захвате власти заявил, что возбужденное против него дело — провокация.

В суд также доставили экс-замглавы МВД Курсана Асанова.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.