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Власть
Сюжеты: Дело Курсана Асанова, Скандалы с чиновниками

Адвокат Курсана Асанова прокомментировала дело о захвате власти

Аудиозапись, где экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов якобы говорит о захвате власти, смонтирована. Об этом 24.kg заявила адвокат Чынара Джакупбекова.

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По ее словам, Курсан Асанов ходатайствует о назначении экспертизы по аудиозаписи.

«Со слов моего подзащитного, разговор о Мелисе Турганбаеве, который якобы пьяным приходил, а министром хотят назначить Омурбека Суваналиева, касался событий 6 октября 2020 года. Некоторых слов, которые приписывают Курсану Асанову, вообще нет в его лексиконе. Мой подзащитный 30 лет проработал в милиции и никогда не намеревался захватывать власть, тем более вооруженным способом», — сказала Чынара Джакупбекова.

По подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207317/
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