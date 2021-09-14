В кабмине озаботились проблемой животноводства. Решено переписать закон

Министерство сельского хозяйства предложило новый проект закона, регламентирующий и регулирующий племенное дело в Кыргызской Республике.

Уточняется, что в действующем законе уполномоченный государственный орган по управлению племенным делом имеет право только координировать деятельность субъектов. Это, по мнению разработчиков, не позволяет осуществлять государственные функции по регулированию предпринимательской деятельности. В частности, выдавать заключение — относится ли животное к племенным. Это необходимо для экспорта продукции.

Проектом закона предусмотрены новые статьи определяющие структуру системы племенного животноводства и их компетенции. В нее входит кабинет министров и уполномоченный государственный орган по управлению племенным делом, МСУ. Определены основные требования, предъявляемые к экспорту/импорту племенной продукции.

Предпринимательство в сфере племенного животноводства нуждается в государственном регулировании. Эти пункты прописаны в предложенном варианте.

Принятие проекта нового закона создаст правовую основу для разработки подзаконных актов регламентирующих и регулирующих предпринимательскую деятельность в области племенного животноводства.