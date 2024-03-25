В Минсельхозе рассказали, где прибыльнее выращивать племенной скот

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности настоятельно рекомендует разводить сельскохозяйственных животных по породному районированию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве привели примеры, в каком регионе страны прибыльнее выращивать племенной скот.
По крупному рогатому скоту:
- алатауская, абердин агунсская, герефордская, буро-швицкая породы рекомендуют разводить во всех областях республики;
- В Таласской области предпочтительна аулиэатинская порода, в Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской — симментальская;
- голштинизированная (черная-пестрая) порода лучше адаптируется в Чуйской, Джалал-Абадской (Аксыйский, Ноокенский, Базар-Коргонский, Сузакский, Токтогульских районы) и Ошской областях (Кара-Суйский, Ноокатский, Узгенский, Кара-Кульджинские районы).
Яки:
- айколская порода — в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской областях;
- кыргызская порода — в Баткенской.
Овцы:
- кыргызская тонкорунная порода, гиссарская, кыргызско мясо-сальная порода «Арашан» рекомендуется во всех областях республики;
- кыргызский горный меринос дал высокие результаты в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях;
- кыргызский многоплодный тип овец желателен в Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской и Нарынской областях;
- айкольская порода — в Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской областях;
- алайская порода — в Ошской области.
Козы:
- кыргызская пуховая порода, кыргызская шерстная порода коз в Баткенской области;
- кыргызский молочный тип коз в Чуйской области.
Лошади:
- новокыргызская, тяжеловозная, английская чистокровная, верховая породы — рекомендуется разводить во всех областях страны;
- русская рысистая порода в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях;
- домская порода в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской областях.
Для качественного преобразования в сфере животноводства Минсельхоз просит фермеров и животноводов соблюдать и руководствоваться вышеперечисленными данными. Внедрять метод породного районирования на местах.