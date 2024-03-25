В Минсельхозе рассказали, где прибыльнее выращивать племенной скот

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности настоятельно рекомендует разводить сельскохозяйственных животных по породному районированию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве привели примеры, в каком регионе страны прибыльнее выращивать племенной скот.

По крупному рогатому скоту:

алатауская, абердин агунсская, герефордская, буро-швицкая породы рекомендуют разводить во всех областях республики;

В Таласской области предпочтительна аулиэатинская порода, в Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской — симментальская;

голштинизированная (черная-пестрая) порода лучше адаптируется в Чуйской, Джалал-Абадской (Аксыйский, Ноокенский, Базар-Коргонский, Сузакский, Токтогульских районы) и Ошской областях (Кара-Суйский, Ноокатский, Узгенский, Кара-Кульджинские районы).

Яки:

айколская порода — в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской областях;

кыргызская порода — в Баткенской.

Овцы:

кыргызская тонкорунная порода, гиссарская, кыргызско мясо-сальная порода «Арашан» рекомендуется во всех областях республики;

кыргызский горный меринос дал высокие результаты в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях;

кыргызский многоплодный тип овец желателен в Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской и Нарынской областях;

айкольская порода — в Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской областях;

алайская порода — в Ошской области.

Козы:

кыргызская пуховая порода, кыргызская шерстная порода коз в Баткенской области;

кыргызский молочный тип коз в Чуйской области.

Лошади:

новокыргызская, тяжеловозная, английская чистокровная, верховая породы — рекомендуется разводить во всех областях страны;

русская рысистая порода в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях;

домская порода в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской областях.

Для качественного преобразования в сфере животноводства Минсельхоз просит фермеров и животноводов соблюдать и руководствоваться вышеперечисленными данными. Внедрять метод породного районирования на местах.