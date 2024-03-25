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Общество

В Минсельхозе рассказали, где прибыльнее выращивать племенной скот

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности настоятельно рекомендует разводить сельскохозяйственных животных по породному районированию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве привели примеры, в каком регионе страны прибыльнее выращивать племенной скот.

По крупному рогатому скоту:

  • алатауская, абердин агунсская, герефордская, буро-швицкая породы рекомендуют разводить во всех областях республики;
  • В Таласской области предпочтительна аулиэатинская порода, в Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской — симментальская;
  • голштинизированная (черная-пестрая) порода лучше адаптируется в Чуйской, Джалал-Абадской (Аксыйский, Ноокенский, Базар-Коргонский, Сузакский, Токтогульских районы) и Ошской областях (Кара-Суйский, Ноокатский, Узгенский, Кара-Кульджинские районы).

Яки:

  • айколская порода — в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской областях;
  • кыргызская порода — в Баткенской.

Овцы:

  • кыргызская тонкорунная порода, гиссарская, кыргызско мясо-сальная порода «Арашан» рекомендуется во всех областях республики;
  • кыргызский горный меринос дал высокие результаты в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях;
  • кыргызский многоплодный тип овец желателен в Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской и Нарынской областях;
  • айкольская порода — в Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской областях;
  • алайская порода — в Ошской области.

Козы:

  • кыргызская пуховая порода, кыргызская шерстная порода коз в Баткенской области;
  • кыргызский молочный тип коз в Чуйской области.

Лошади:

  • новокыргызская, тяжеловозная, английская чистокровная, верховая породы — рекомендуется разводить во всех областях страны;
  • русская рысистая порода в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях;
  • домская порода в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской областях.

Для качественного преобразования в сфере животноводства Минсельхоз просит фермеров и животноводов соблюдать и руководствоваться вышеперечисленными данными. Внедрять метод породного районирования на местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289810/
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