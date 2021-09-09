Китай передаст Кыргызстану 1,5 тысячи тонн пшеницы в качестве гумпомощи

Китай передаст Кыргызстану 1,5 тысячи тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает департамент информации МИД.

По его данным, министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР Ду Дэвэнь.

На встрече стороны обсудили вопросы организации заседания Совета глав государств — членов ШОС, которое пройдет 16-17 сентября в Душанбе.

Посол Китая в КР Ду Дэвэнь рассказала о принятом решении правительства СУАР КНР передать Кыргызстану гуманитарную помощь — 1 тысячу 500 тонн пшеницы и средства индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19.