Депутат призвал открыть спортинтернаты во всех регионах страны

Сегодня на заседании парламента депутат Шайлообек Атазов призвал чиновников обратить внимание на плачевное состояние спорта в стране.

По его словам, в Кыргызстане работает только один спортивный интернат.

«На Иссык-Куле в селе Тамга есть земля под спортивный интернат, но местные власти не решают вопрос с участком. В Оше строительство спортивного интерната остановилось на стадии возведения фундамента. Почему мы всех спортсменов готовим только в одном спортинтернате? Я считаю, что нужно открыть их во всех областях страны. Через спорт мы будем здоровой нацией, спорт — это дружба и гордость нации. Если губернаторы областей создадут по одной футбольной лиге, у нас будет семь сильных команд. Помимо этого, в областях нужно открывать секции дзюдо, бокса, других видов спорта», — сказал Шайлообек Атазов.