Выборы-2021. Члены седьмого созыва получат мандаты после Нового года

ЦИК подведет официальные итоги голосования в течение двух недель после оглашения предварительных результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша.

В ведомстве уточнили, что предварительные данные появятся до 18 декабря.

Как пояснили в Центризбиркоме, в первой декаде января члены седьмого созыва должны получить мандаты.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.