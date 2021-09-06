В кабмине вновь обсудили подготовку к выборам и зиме

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел совещание с членами кабмина по актуальным социально-экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Улукбек Марипов отметил важность качественной подготовительной работы по организации предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша.
«Необходимо образовать штаб по оказанию содействия в организации и проведении парламентских выборов, а также провести необходимую организационную работу», — отметил он.
Кроме того, глава кабмина поручил завершить все подготовительные работы по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.
«Следует ввести в работу четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Также важно решить текущие вопросы относительно ГСМ и провести соответствующие переговоры», — сказал Улукбек Марипов.
Он также особо подчеркнул, что задачи и цели, обозначенные в указах главы государства, необходимо реализовать своевременно и в полном объеме.