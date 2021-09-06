17:26
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Власть

В кабмине вновь обсудили подготовку к выборам и зиме

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел совещание с членами кабмина по актуальным социально-экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Улукбек Марипов отметил важность качественной подготовительной работы по организации предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша.

«Необходимо образовать штаб по оказанию содействия в организации и проведении парламентских выборов, а также провести необходимую организационную работу», — отметил он.

Кроме того, глава кабмина поручил завершить все подготовительные работы по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

«Следует ввести в работу четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Также важно решить текущие вопросы относительно ГСМ и провести соответствующие переговоры», — сказал Улукбек Марипов.

Он также особо подчеркнул, что задачи и цели, обозначенные в указах главы государства, необходимо реализовать своевременно и в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206166/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Когда можно подавать заявление на досрочное голосование: ответ ЦИК
Выборы-2021. Вносить корректировки в списки избирателей можно до 12 ноября
Выборы-2021. До 18 октября кандидаты и партии должны предоставить документы
Выборы-2021. ЦИК определила схемы и границы одномандатных округов
Выборы-2021. В каких случаях кандидаты не получат назад залог: пояснение ЦИК
Цифра дня. 75 партий намерены принять участие в выборах в Жогорку Кенеш
Выборы-2021. За час до завершения приема заявок: 50 партий подали уведомления
Выборы-2021. 45 партий намерены участвовать в гонке
Выборы-2021. ЦИК огласила дату, когда СМИ запрещается публиковать опросы
Выборы-2021. Итоги кампании подведут сначала по одномандатным округам
Популярные новости
Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из&nbsp;Узбекистана Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из Узбекистана
Кто в&nbsp;госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к&nbsp;президенту Кто в госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к президенту
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с&nbsp;таксистом Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Опубликована информация о&nbsp;земельном участке Курманбека Бакиева в&nbsp;Беларуси Опубликована информация о земельном участке Курманбека Бакиева в Беларуси
Бизнес
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
6 сентября, понедельник
17:18
Парламент настаивает. Вопрос о военной агрессии Таджикистана надо поднять в ОДКБ Парламент настаивает. Вопрос о военной агрессии Таджики...
17:11
В кабмине вновь обсудили подготовку к выборам и зиме
17:09
Убийство Айзады. Прекратить дело в отношении обвиняемого просит адвокат
17:01
Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала кто он, но бездействовала
16:59
Участники конкурса «Танковый биатлон» будут награждены