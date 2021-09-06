Президент Садыр Жапаров, принял муфтия Кыргызстана Замира Ракиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что обсуждена текущая деятельность Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), вопросы противодействия возникающим вызовам и угрозам и укрепления единства народа страны.

Глава государства отметил, что Кыргызстан — светская многоконфессиональная страна, в которой подавляющее большинство населения составляют мусульмане.

«Ислам призывает к терпимости и великодушию по отношению к другим религиям. Роль Духовного управления мусульман Кыргызстана в этом направлении очень важна. Необходимо усилить работу по сохранению и укреплению единства и многообразия культур народа страны, консолидации общества», — сказал Садыр Жапаров.

Он акцентировал особое внимание на том, что для предотвращения возможных угроз надо улучшить качество религиозного образования и подготовки высококвалифицированных кадров на академическом уровне. Сейчас этот вопрос является актуальным и его решение требует принятия комплексных мер. Поэтому президент предложил укрепить базу Исламского университета Кыргызстана. Кроме того, он напомнил о строительстве Исламской академии в Токмаке.

«Во избежание неверного религиозного толкования необходимо усилить идеологическую безопасность. Надо придерживаться исконно-традиционного исповедуемого нашими предками ханафитского мазхаба, который подходит культурным устоям нашего общества. Поэтому мой первый указ направлен на духовно-нравственное развитие личности и физическое воспитание. Теперь на основе этого документа разработана соответствующая концепция», — отметил глава государства.

Садыр Жапаров еще раз подчеркнул важную роль ДУМК в поддержании межрелигиозного и межнационального мира в стране.

В свою очередь муфтий Замир Ракиев поддержал мнение президента о необходимости улучшения качества религиозного образования. Он уверен, что именно от неграмотных пропагандистов простое население впитывает в себя идеи искаженных и отчасти совершенно неправильных, отсутствующих в исламе идей.

По его данным, сейчас по республике функционирует более 100 религиозных образовательных учреждений.

Замир Ракиев подчеркнул актуальность строительства Исламской академии, которая послужит важнейшим элементом духовного просвещения, способствующим противодействию экстремизму, сохранению межконфессионального мира и согласия, недопущению национальной и религиозной розни.