Выборы-2021. В каких случаях кандидаты не получат назад залог: пояснение ЦИК

Накануне завершился прием уведомлений от партий, намеревающихся баллотироваться в Жогорку Кенеш. С 6 сентября начнется прием заявок от кандидатов-одномандатников.

До 18 октября включительно и политорганизации, и те, кто баллотируется по округам, потенциальные участники гонки должны сдать в ЦИК все необходимые документы, включая сдачу залога. Для партий он составляет 1 миллион сомов, для одномандатников — 100 тысяч.

До 29 октября Центризбирком объявит тех, кто прошел процедуру регистрации.

Если политорганизация передумает продолжать борьбу, то она должна до 17 ноября включительно отозвать свои материалы из ЦИК. До 24 ноября включительно может сойти с дистанции по собственному желанию кандидат-одномандатник.

Отмечается, что текст избирательного бюллетеня должен быть утвержден до 3 ноября, а изготовлены они должны быть до 21 ноября. Если до этого срока участник (партия или одномандатник. — Прим. 24.kg) гонки передумает баллотироваться, то он получит свои деньги назад. Если ему будет по какой-то причине отказано в регистрации, то так же залог возвращается.

Если же заявление поступит после изготовления бюллетеней, средства остаются у Центризбиркома и после поступают в бюджет.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.