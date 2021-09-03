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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Предварительный список избирателей появится до 9 сентября

Предварительный список избирателей появится на www.tizme.gov.kg до 9 сентября. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, с 19 сентября по 12 ноября избиратели могут уточнить себя в списке и внести корректировки. Те кыргызстанцы, кто находится за рубежом, могут изменить свой избирательный адрес. Для этого нужно подать заявление так же до 12 ноября включительно.

До 29 октября на участках появится контрольный список, а до 21 ноября — окончательный.

До 15 ноября должны быть составлены списки находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих, проживающих в воинских частях. Они будут переданы в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205868/
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