Состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Руслана Казакбаева со специальным представителем Европейского союза в Центральной Азии Тери Хакала. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Отмечается, что Руслан Казакбаев поздравил европейского дипломата с назначением на высокую должность и выразил надежду на продолжение взятого ранее курса на всестороннее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонними визитами на высоком и высшем уровнях в этом году, а также совместной подготовки к проведению первого экономического форума Европейский союз — Центральная Азия 5 ноября 2021 года в Бишкеке.

Специальный представитель Тери Хакала подтвердила готовность Брюсселя к расширению партнерства между Евросоюзом и Кыргызстаном, приветствовала планы по организации взаимных визитов и передала свои поздравления по случаю 30-летия независимости республики. Она заверила, что окажет содействие в ускорении подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между КР и ЕС.

«Отдельно были обсуждены вопросы вокруг ситуации в Афганистане, в том числе обеспечение гуманитарной и иной помощи этническим кыргызам, проживающим на Большом и Малом Памире. Европейская сторона поприветствовала решение официальных властей Кыргызстана о предоставлении 500 виз афганским студентам для обучения в высших учебных заведениях страны», — говорится в сообщении.