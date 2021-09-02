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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще шесть партий подали уведомления в ЦИК об участии

Еще шесть партий подали уведомления в ЦИК об участии в выборах в Жогорку Кенеш, среди них партия власти «Ата Журт Кыргызстан».

Таким образом, 24 политорганизации изъявили желание баллотироваться в парламент:

  • «Социал-демократы»;
  • Народная партия «Улуттар биримдиги»;
  • «Ишеним»;
  • «Альянс»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Жаратман Эл»;
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана;
  • «Ата Мекен»;
  • «Ыйман Нуру»;
  • «Надежда народа»;
  • «Актив»;
  • «Власть народу»;
  • «Акыйкат Кыргызстан»;
  • «Ар-Намыс»;
  • «Альянс политических сил Кыргызстана»;
  • «Сила в единстве»;
  • «Азаттык»;
  • «Ынтымак»;
  • «Тилектештик»;
  • «Ак Бата»;
  • «Аалам»;
  • «Адилет»;
  • «Социалист»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205862/
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