Выборы-2021. Тест на честность кандидатов в депутаты и избирателя

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы в парламент. За депутатские кресла предстоит побороться не только партиям, но и кандидатам-одномандатникам.

Эксперты считают, что предвыборная кампания будет ожесточенной. В частности и потому, что количество мест в Жогорку Кенеше сократилось до 90. Самые скандальные схватки, вероятно, будут между кандидатами, баллотирующимися от одномандатных округов.

Придется приложить усилия и партиям. Вместо трехпроцентного барьера их ждет барьер пятипроцентный.

Между тем, учитывая соотношение 36 и 54 мандатов (разница в 18 мандатов), одномандатник должен получить примерно 2,7 процента голосов, в то время как кандидат от единого общенационального округа должен заручиться примерно 1,85 процента голосами избирателей. Разница невелика, но получается, политический вес одномандатника все же значительнее депутата от общереспубликанского округа.

Выбор ответственности

До 18 ноября включительно ЦИК должна подготовить окончательный список кыргызстанцев, имеющих право голоса. Член избирательной комиссии Кайрат Маматов напомнил, формы номер два на этих выборах не будет, что исключает кочевье по участкам.

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Тем более голосовать смогут только те, у кого адрес прописки совпадает с местом фактического проживания. Более того, приезжие, к примеру, в Бишкеке должны зарегистрироваться как минимум за три месяца до дня голосования.

Эксперт Айнура Усупбекова считает, что эти новые правила формирования списка избирателей послужат отличным подспорьем именно для одномандатников. По ее мнению, перетаскивать людей с места на место сейчас бессмысленно. Заниматься этим нужно было в мае-июне, тогда был шанс зарегистрировать «свой» электорат. Но нынче все будет упираться в популярность кандидата. Чтобы стать депутатом, нужно будет идти по тому округу, где узнаваем и имеешь авторитет.

В соцсетях, как показала практика, победить на выборах невозможно.

С ней отчасти согласен и политолог Шерадил Бактыгулов. По его словам, при мажоритарной системе исключен второй тур — победитель определяется сразу. Но есть и минусы. В частности выигрывает только один кандидат, поэтому голоса, поданные за всех остальных, пропадают. Это, как отметил собеседник, основной недостаток такого принципа голосования — несправедливость по отношению к избирателям, отдавшим предпочтение другому претенденту.

В одномандатных округах, как сказано в законе, кандидаты выдвигаются как политическими партиями, так и самовыдвижением. Но в любом случае депутат из одномандатного округа будет обязан за победу в основном своей популярности и избирателям округа.

Одномандатные округа способствуют развитию индивидуализма. В итоге в парламенте получаем 36 депутатов, которые ориентированы на выражение интересов проживающих в округе, где они избирались. Шерадил Бактыгулов

То есть две новые избирательные системы и заполнение двух бюллетеней, один из которых состоит из названий партий и ее выдвиженцев (преференциальное голосование. — Прим. 24.kg), налагают на избирателя слишком много ответственности. Кыргызстанцу, чтобы сделать осознанный выбор, предстоит внимательно изучить кандидатов и партии.

Политолог Эмиль Джороев напомнил, что это все происходит на фоне массового недоверия общества к госорганам, а Жогорку Кенеш, вернее его члены, и вовсе превратился для социума за последний год в главного раздражителя.

Подводные камни

Эксперты обозначили ряд нюансов, которые при избрании могут создать проблемы. Они отмечают, что новая система сложная, поскольку фактически вводятся два принципа формирования Жогорку Кенеша.

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Зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что для организации 36 одномандатных округов надо учитывать примерно равную численность населения, погрешность может составлять не более 20 процентов плюс-минус.

При этом следует соблюсти административно-территориальные границы и помнить: один округ не может быть внутри другого.

Для преференциального голосования следует разработать, заложить и протестировать соответствующие программы для АСУ, напечатать бюллетени.

Следует обучить членов окружных комиссий, надо организовать деятельность всех участников избирательного процесса так, чтобы они соблюдали сроки и процедуры.

Эксперты подчеркнули: все эти новые вызовы могут спровоцировать напряжение. Избиратель запутается, член ОИК не сообразит, кандидат пропустит сроки и начнет возмущаться, что его не предупредили, не оповестили, не проинформировали.

Поэтому аналитики полагают, что для избрания 90 депутатов по такой многоступенчатой системе было неосмотрительно и рискованно вводить такое большое количество новшеств.

Кроме того, нет уверенности, что участники предвыборного марафона не прибегнут к запрещенным приемам — подкупу, махинациям со списками, административному ресурсу. Эти компоненты неизбежно провоцируют скандалы. Получится ли минимизировать риски и провести кампанию достойно? Это зависит от всех — как от голосующих, так и от кандидатов, претендующих на мандаты.

Избиратель должен осознать ответственность за свой выбор, не вымогать деньги и не требовать какие-то преференции. А кандидаты должны опробовать другие политтехнологии, не прибегая к финансовой заинтересованности.

Выборы-2021 — своеобразный тест на честность для всех сторон: власти, ее оппонентов, избирателей. Сможет ли Кыргызстан подтвердить, что является цивилизованным государством, умеющим проводить выборы, где есть демократия, а не диктат толпы, станет понятно 29 ноября.