Выборы-2021. Число желающих баллотироваться в парламент увеличивается

Еще одна партия направила в ЦИК уведомление об участии в парламентской гонке. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, сегодня соответствующее заявление подала партия «Актив».

Напомним, что срок подачи заявок истекает 3 сентября в 18.00.

В ЦИК поступило также уведомление от политической партии «Власть народу». Таким образом, 12 партий намерены баллотироваться в парламент.

Ранее письменные уведомления об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша поступили от политических партий «Социал-демократы», «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Альянс», Партии зеленых Кыргызстана, «Жаратман Эл», Патриотической партии единения Кыргызстана, «Ата Мекен», «Ыйман Нуру» и «Надежда народа».