Выборы-2021. Как распределятся избиратели по округам: пояснение ЦИК

Рабочая группа Центризбиркома предварительно определила число избирателей на предстоящих парламентских выборах в одномандатных округах. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что подсчитано число избирателей по состоянию на август, и именно от этой цифры исходили при разделении округов.

Предварительный вариант выглядит так:

Бишкек

Ленинский округ — 110 тысяч 719 избирателей;

Первомайский округ (полностью Первомайский район и девять УИК из Ленинского района) — 109 тысяч 181 избиратель;

Свердловский округ (полностью Свердловский район и две УИК из Октябрьского района) — 103 тысяч 113 избирателей;

Октябрьский округ — 104 тысячи 995 избирателей.

Баткенская область

Лейлекский округ (полностью Лейлекский район и Сулюкта) — 90 тысяч 432 избирателя;

Баткенский округ (полностью Баткенский район и Баткен, часть Кадамджайского района) — 102 тысячи 592 избирателя;

Кызыл-Кийский округ (полностью Кызыл-Кия, часть Кадамджайского района) — 113 тысяч 928 избирателей.

Таласская область

Таласский округ (полностью Таласский район, Талас, часть Бакай-Атинского района) — 80 тысяч 127 избирателей;

Бакай-Атинский округ (часть Бакай-Атинского района, полностью Кара-Бууринский и Манасский районы) — 82 тысячи 577 избирателей.

Нарынская область

Нарынский округ (полностью Ат-Башинский, Нарынский районы и Нарын) — 104 тысячи 620 избирателей;

Кочкорский округ (полностью Кочкорский, Ак-Талинский, Джумгальский районы) — 103 тысячи 34 избирателя.

Иссык-Кульская область

Балыкчинский округ (полностью Балыкчи, Иссык-Кульский район) — 87 тысяч 511 избирателей;

Каракольский округ (полностью Каракол, Ак-Суйский, Тюпский районы) — 128 тысяч 677 избирателей;

Джети-Огузский округ (полностью Джети-Огузский и Тонский районы) — 101 тысяча 61 избиратель.

Чуйская область

Кеминский округ (полностью Кеминский и Чуйский районы, Токмак) — 114 тысяч 32 избирателя;

Иссык-Атинский округ (полностью Иссык-Атинский район) — 96 тысяч 386 избирателей;

Аламединский округ (полностью Аламединский район) — 110 тысяч 709 избирателей;

Сокулукский округ (часть Сокулукского района) — 99 тысяч 470 избирателей;

Московский округ (полностью Московский район, часть Сокулукского района) — 87 тысяч 380 избирателей;

Жайылский округ (полностью Жайылский и Панфиловский районы) — 97 тысяч 698 избирателей.

Джалал-Абадская область

Токтогульский округ (полностью Токтогульский район, Кара-Куль и одна УИК (Кызыл-Жар) в Таш-Кумыре) — 98 тысяч 329 избирателей;

Аксыйский округ (полностью Аксыйский район, одна избирательная комиссия — в Таш-Кумыре) — 81 тысяча 934 избирателя;

Ала-Букинский округ (полностью Ала-Букинский и Чаткальский районы) — 80 тысяч 285 избирателей;

Ноокенский округ (полностью Ноокенский район, Майлуу-Суу) — 95 тысяч 501 избиратель;

Базар-Коргонский округ (полностью Базар-Коргон, Базар-Коргонский и Тогуз-Тороуский районы) — 113 тысяч 639 избирателей;

Джалал-Абадский округ (полностью Джалал-Абад, айыльные аймаки Барпы, Ырыс, Таш-Булак, Ленин Сузакского района) — 106 тысяч 501 избиратель;

Сузакский округ (айыльные аймаки Атабеков, Багыш, Кара-Алма, Кара-Дарыя, Кок-Арт, Курманбек, Кыз-Кол, Кызыл-Туу, Сузак, Кок-Жангак) — 112 тысяч 100 избирателей.

Вопрос распределения округов внутри Оша и Ошской области еще открыт. Уже решено, что в Ошской области будет семь округов и в самом Оше — два.

Внутреннее распределение избирателей продолжается.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 28 ноября по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.