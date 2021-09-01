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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК поступило уведомление от партии «Ата Мекен»

В ЦИК поступило уведомление от политической партии «Ата Мекен» о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября.

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Чинару Аблакееву, уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Динару Кулжанову.

ЦИК напоминает, согласно календарному плану в течение пяти календарных дней после назначения выборов, политические партии, изъявившие желание участвовать, должны направить письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии. Оно должно быть подписано руководителем и заверено печатью. Последний день подачи — 3 сентября до 18.00.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК КР поступило от политических партий: «Социал-демократы», «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Альянс», Партия зеленых Кыргызстана, «Жаратман Эл», «Патриотическая партия единения Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/vlast/205703/
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