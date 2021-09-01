Зачем Камчыбек Ташиев приложил руку к груди на параде, объяснили в ГКНБ

В социальных сетях распространяется фотография Камчыбека Ташиева во время исполнения гимна на праздновании 30-летия независимости Кыргызстана. На ней председатель ГКНБ прикладывает руку к сердцу, несмотря на то, что одет в форму.

Аналогичным образом поступил и генеральный прокурор Курманкул Зулушев, который также запечатлен на фотографии. И только министр внутренних дел Улан Ниязбеков во время исполнения гимна вскинул руку к козырьку.

Пользователи отмечают, что глава спецслужб, как военнослужащий, должен был стоять по стойке смирно, поскольку находился в условном строю.

Фото Reporter.kg. Камчыбек Ташиев приложил руку к груди во время гимна

В ГКНБ прокомментировали реакцию социальных сетей и СМИ.

В ведомстве отметили, что согласно Закону «О государственных символах» при официальном исполнении гимна все присутствующие прикладывают правую руку к левой стороне груди, что и было сделано главой ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым.

Согласно уставу Внутренней службы Вооруженных сил КР, при исполнении гимна военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, а рядом стоящие с подразделением командиры отдают честь, прикладывая руку к головному убору.

«Генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев находился среди руководителей министерств и ведомств и приглашенных почетных гостей, из которых при звучании гимна страны образовался условный строй. Поскольку Ташиев находился в условном строю почетных гостей, он при звучании гимна приложил правую руку к левой стороне груди. Когда шли парадные расчеты под торжественный марш, как и полагается командиру, Ташиев встал со своего места, отошел на шаг вперед от сидящих и стоя приветствовал проходящие парадные расчеты с прикладыванием руки к головному убору, тем самым отдавая воинскую честь. Поэтому, исходя из той ситуации, Ташиев поступил правильно как гражданин и военачальник одновременно», — прокомментировали в ГКНБ.

В ведомстве заявили, что заинтересованным в необоснованной критике председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева лицам стоит понять и вникнуть в эту ситуацию и не допускать необоснованной, огульной критики.