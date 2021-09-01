Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил своего коллегу Шавката Мирзиеева с 30-летней годовщиной Дня независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С момента обретения независимости Узбекистан предпринял позитивные шаги по реализации социально-экономических реформ в построении сильного и стабильного демократического государства. Страна добилась больших успехов в укреплении всестороннего сотрудничества с зарубежными странами и заслужила достойное место на мировой арене за свой вклад в решение международных и региональных вопросов. Это результат вашего реформаторского видения и решительных шагов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент выразил готовность и далее расширять сотрудничество между двумя странами, а также активно взаимодействовать в борьбе с современными вызовами и угрозами. Садыр Жапаров пожелал Шавкату Мирзиееву крепкого здоровья и успехов в его государственной деятельности, а братскому узбекскому народу — мира и процветания.