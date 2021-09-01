Выборы-2021. Семь партий уведомили ЦИК об участии в гонке

В ЦИК продолжают поступать уведомления об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша.
О намерении баллотироваться заявили семь политорганизаций:
- «Социал-Демократы»,
- «Народная партия «Улуттар биримдиги»,
- «Ишеним»,
- «Альянс»,
- Партия зеленых Кыргызстана,
- «Жаратман Эл»,
- «Патриотическая партия единения Кыргызстана».
ЦИК напоминает: согласно календарному плану, в течение пяти дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в гонке, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики письменное уведомление.
Оно должно быть подписано и заверено печатью, с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии. Последний день подачи письменного уведомления — 3 сентября до 18.00.
Кандидаты-одномандатники смогут сдавать уведомления об участии в гонке с 6 сентября.