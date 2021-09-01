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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Семь партий уведомили ЦИК об участии в гонке

В ЦИК продолжают поступать уведомления об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

О намерении баллотироваться заявили семь политорганизаций:

  • «Социал-Демократы»,
  • «Народная партия «Улуттар биримдиги»,
  • «Ишеним»,
  • «Альянс»,
  • Партия зеленых Кыргызстана,
  • «Жаратман Эл»,
  • «Патриотическая партия единения Кыргызстана».

ЦИК напоминает: согласно календарному плану, в течение пяти дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в гонке, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики письменное уведомление.

Оно должно быть подписано и заверено печатью, с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии. Последний день подачи письменного уведомления — 3 сентября до 18.00.

Кандидаты-одномандатники смогут сдавать уведомления об участии в гонке с 6 сентября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205657/
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