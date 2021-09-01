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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Когда будут созданы избирательные комиссии за рубежом: ответ ЦИК

В ЦИК рассказали, когда будут созданы избирательные комиссии за рубежом.

Уточняется, что до 2 сентября (1 сентября — последний день) должны быть образованы одномандатные избирательные округа на основе данных, представляемых уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами. До 6 сентября должны быть сформированы и утверждены схемы и границы избирательных округов.

До 13 сентября — сформированы окружные избирательные комиссии за рубежом.

До 8 сентября окружные комиссии в Кыргызстане должны предоставить претендентам на мандаты места для вывешивания агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205651/
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