Садыр Жапаров поговорил по телефону с Эмомали Рахмоном. Что обсудили президенты?

Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, а также повестку предстоящих саммитов ШОС и ОДКБ в сентябре текущего года, которые пройдут в городе Душанбе. Эмомали Рахмон еще раз тепло поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана по случаю 30-летия независимости Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона всегда готова к доверительному и конструктивному сотрудничеству с Таджикистаном.

Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.