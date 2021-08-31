Адвокаты, правозащитник, учителя. Кого еще наградил президент орденами

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что награды, почетные звания присваиваются за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с 30-летием независимости Кыргызстана.

Орденом «Манас» III степени награждены:

Мустафа Кидибаев — заведующий лабораторией кристаллофизики и радиометрии Института физики имени Ж.Жеенбаева Национальной академии наук;

Турсунбек Акун — координатор конгресса по правам человека по Центральной Азии, председатель Правозащитного движения Кыргызстана.

Орденом «Данк» награжден адвокат Акин Токталиев.

Медалью «Эрдик» награжден житель села Кичи-Алай Араванского района Ошской области Кубанычбек Жусупов.

Медалью «Данк» наградили 11 человек, среди которых директор физико-математической школы-лицея № 61 Юрий Низовский, тракторист Абдыкар Абдырахманов, пенсионер Баратбай Аракеев.

Почетное звание «Заслуженный учитель» присвоено 11 работникам образования.

Звание «Заслуженный юрист» присвоено адвокату Шарабидину Токтосунову и заместителю начальника по научной работе Академии МВД Арзыгуль Джоробековой.

Ряд граждан получили звания «Заслуженный работник образования», «Заслуженный работник сельского хозяйства», «Заслуженный работник сферы обслуживания населения» и так далее. 52 человека награждены Почетной грамотой Кыргызской Республики.