14:06
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Власть

Ордена, медали и грамоты работникам здравоохранения вручил Садыр Жапаров

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, а также в связи с 30-летием независимости президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении государственными наградами работников здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, награждены:

  • орденом «Данк»:

— профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии Юсупжан Уметалиев;

— Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева;

  • медалью «Данк»:

— главный врач Таласской областной больницы ветеранов войны и труда Эсенбай Сарногоев.

Кроме того, ряду медиков присвоены почетные звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики», «Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики», «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики», а также награждены почетными грамотами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205611/
просмотров: 455
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров пообещал налоговые послабления
Президент рассказал, как намерен обеспечить светлое будущее следующих поколений
Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров
Мы не отступим! Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем независимости
«Репортеры без границ» призывают Садыра Жапарова отменить закон о фейках
Ждем. В Кадамджайском районе обещают создать две тысячи рабочих мест
Законы надо менять. Люди с инвалидностью просят встречи с Садыром Жапаровым
Взрыв в Таразе. Садыр Жапаров выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву
Президент Садыр Жапаров совершит рабочую поездку в Баткенскую область
Дети, победившие онкологию, отправились на отдых в лагерь. Помог Садыр Жапаров
Популярные новости
Так не&nbsp;пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов Так не пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Без слова &laquo;грязь&raquo; не&nbsp;обошлось. Обращение Атамбаева ко&nbsp;Дню независимости Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД
Бизнес
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
31 августа, вторник
14:00
Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где пер...
13:52
Выборы-2021. Еще одна партия решила участвовать в гонке
13:30
Ордена, медали и грамоты работникам здравоохранения вручил Садыр Жапаров
13:18
Жусупу Абдрахманову и Ахматбеку Суюмбаеву присвоены высшие знаки отличия
13:00
30 лет независимости Кыргызстана. Чего добилась страна? Мнение граждан