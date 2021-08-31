Ордена, медали и грамоты работникам здравоохранения вручил Садыр Жапаров

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, а также в связи с 30-летием независимости президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении государственными наградами работников здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, награждены:

орденом «Данк»:

— профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии Юсупжан Уметалиев;

— Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева;

медалью «Данк»:

— главный врач Таласской областной больницы ветеранов войны и труда Эсенбай Сарногоев.

Кроме того, ряду медиков присвоены почетные звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики», «Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики», «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики», а также награждены почетными грамотами.