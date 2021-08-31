Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем независимости страны.

«Мы все хотим сделать Кыргызстан стабильной, многонациональной страной, где каждый гражданин чувствует себя счастливым и защищенным», — заявил в своей поздравительной речи глава государства.

Могу вас заверить, что в ближайшие пять лет мы обеспечим каждому гражданину Кыргызстана качественное образование и достойную жизнь. Садыр Жапаров

Глава государства отметил, что он чувствует ответственность за условия жизни каждого гражданина Кыргызстана. Особенно тяжело переживает за семьи, нуждающиеся в социальной защите.

«В среднем 200 тысяч семей живут в бедности. Я потребовал найти способы облегчить их условия жизнедеятельности. С 2009 года размер пособий детям с ограниченными возможностями не превышал 4 тысяч сомов, поэтому с октября они увеличатся до 6 тысяч сомов, а с 2022 года — до 8 тысяч сомов. С 1 января 2022 года планируется утроить размер социальных пособий для детей, потерявших обоих родителей», — сказал Садыр Жапаров.

1 октября 2021 года размер социальных пособий увеличится на 50 процентов, с 1 января 2022 года — на 100 процентов.

Глава государства также добавил, что с 1 октября будет проиндексирована базовая и страховая части пенсий.