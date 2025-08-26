В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия», созданный специально для поддержки социально уязвимых жителей столицы — пенсионеров, ветеранов, многодетных семей и людей с инвалидностью. Магазин разместился в самом сердце города — на улице Токтогула, 146/1.

Фото 24.kg. В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»

В день открытия возле входа собрались первые покупатели — пенсионеры и многодетные семьи, некоторые приехали из отдаленных районов города. На полках уже выстроились более 100 наименований товаров.

Фото 24.kg. В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»

Для покупок необходима именная социальная карта, оформить которую можно за считанные минуты, заполнив анкету с Ф.И.О., адресом и контактным телефоном.

На торжественном открытии присутствовали председатель Координационного совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы РФ Алена Аршинова, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, и. о. министра труда, социального обеспечения и миграции КР Канат Сагынбаев, а также представители российского посольства.

Фото 24.kg. В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»

«Миссия нашего магазина — помогать людям и быть рядом, особенно с теми, кто действительно нуждается в поддержке, — отметила Алена Аршинова. — Особенно важно, что проект учитывает интересы старшего поколения. Для нас большая честь поддерживать тех, кто дал нам жизнь и трудился на благо общества».

Фото 24.kg. В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»

Уже в первые часы работы магазина посетители делились впечатлениями. 72-летняя пенсионерка Айнура Садыкова пришла за продуктами для внуков: «Я давно мечтала о таком месте. Цены здесь значительно ниже, чем в обычных магазинах, а продукты свежие. Это настоящая помощь для нас, пенсионеров».

Многодетная мама Динара Абдыкадырова рассказала, что теперь сможет планировать покупки без постоянного стресса из-за высоких цен: «У меня пятеро детей, и каждая сэкономленная сумма — большая поддержка для семьи. Здесь можно купить все самое необходимое».

На полках магазина уже представлено более 100 наименований товаров. Ассортимент будет обновляться в зависимости от реальных нужд покупателей. Проект не преследует коммерческой выгоды — главное, чтобы помощь доходила до людей.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подчеркнул, что социальные инициативы, реализуемые совместно государством и некоммерческими организациями дают ощутимый результат: «Магазин «Евразия» — это пример того, как партнерство и забота о людях делают город лучше. Такие проекты помогут тысячам жителей столицы и станут основой для более справедливой социальной среды».

Фото 24.kg. В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»

АНО «Евразия» уже известна как организация, реализующая гуманитарные проекты, поддерживающая образование, здоровье, молодежь и культуру. За первый год работы «Евразия» объединила более 50 тысяч участников из разных стран.

В будущем сеть социальных магазинов «Евразия» планируется расширить на другие районы Бишкека, а затем по всей стране, чтобы помощь была доступна каждому, кто в ней нуждается.