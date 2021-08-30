Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой Узбекистана

Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор со своим коллегой главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости, пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу — мира и процветания.

Садыр Жапаров в свою очередь также поздравил его с юбилеем независимости Узбекистана. Он подчеркнул, что кыргызская сторона готова к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, расширению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с РУз.

Ранее глава государства провел телефонные переговоры с главой Турции и председателем Европейского совета.