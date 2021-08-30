20:27
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Власть

Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой Узбекистана

Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор со своим коллегой главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости, пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу — мира и процветания.

Садыр Жапаров в свою очередь также поздравил его с юбилеем независимости Узбекистана. Он подчеркнул, что кыргызская сторона готова к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, расширению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с РУз.

Ранее глава государства провел телефонные переговоры с главой Турции и председателем Европейского совета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205579/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова и Реджепа Эрдогана. Что обсуждали
Садыр Жапаров переговорил по телефону с королем Саудовской Аравии. Что обсуждали
Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за один день: с кем и о чем
Высокий уровень отношений констатировали президенты Кыргызстана и Туркменистана
Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова. Он поговорил с главой Афганистана
Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиеевым
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Что обсуждали
Второй звонок. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по телефону
Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора
Садыр Жапаров обещает приложить все усилия для сотрудничества с Россией
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;госрезиденции. В&nbsp;аппарате президента это скрывают Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают
Так не&nbsp;пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов Так не пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов
Только треть кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Исследование Только треть кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Исследование
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Бизнес
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
30 августа, понедельник
20:01
Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой Узбекистана Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой...
19:58
Садыр Жапаров совершит визит в Королевство Бельгия
19:53
День независимости. В Бишкеке будут перекрыты некоторые улицы
19:49
«Лаборатория Касперского» об Android-вирусах для автоматической кражи денег
19:06
За последнюю неделю после заражения коронавирусом умерли 35 человек