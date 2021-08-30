День независимости. Садыр Жапаров пригласил дипломатов и рассказал им о развитии

Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины Дня независимости Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в мероприятии приняли участие более 50 глав посольств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане.

Выступая перед гостями, Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан провозгласил свою независимость и суверенитет, когда Советский Союз находился на грани распада. В тяжелые дни 1991-го Верховный Совет Киргизской ССР принял на сессии Декларацию об объявлении государственной независимости Кыргызской Республики. С этого момента Кыргызстан стал полноправным участником и субъектом международного права.

Глава государства отметил достижения Кыргызстана за годы независимости, выбрав путь суверенитета и демократии. По его словам, в поисках оптимальной модели развития страна сталкивалась с различными вызовами, взлетами и падениями, которые привели к ряду внутриполитических кризисов, включая трагедии, и в той или иной степени повлиявшие на развитие республики.

«В этих сложных обстоятельствах Кыргызстан преодолел социальные разногласия, обеспечив стабильность, международное согласие, единство и толерантность. Гражданское общество также смогло сохранить свой имидж активной, справедливой страны и свободолюбивой нации. В 2020-м из-за пандемии экономический рост Кыргызстана замедлился до 8,6 процента. В настоящее время пандемия продолжается, но, несмотря на это, в первые семь месяцев 2021 года экономическая активность постепенно восстанавливается, а в некоторых секторах наблюдается рост», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, Кыргызстан установил дипломатические отношения с 165 государствами и является членом 124 международных организаций. КР активно развивает с ними долгосрочное и многоплановое сотрудничество для укрепления политического диалога и взаимовыгодного партнерства.

«Кыргызская Республика придерживается общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, уважения территориальной целостности и мирного урегулирования международных споров посредством политических и дипломатических средств», — сказал президент.