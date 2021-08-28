РОВД и изолятор. Что показали президенту в Баткене

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел новое современное здание отдела внутренних дел Кадамджайского района.

Главу государства проинформировали, что прежнее здание Кадамджайского РОВД было построено более 80 лет назад, а в июне 2011 года строение получило сильные повреждения после землетрясения. В результате Министерство чрезвычайных ситуаций признало здание аварийным и непригодным для использования, но милиционеры с риском для жизни продолжали трудиться в нем.

На сегодня строительство современного двухэтажного здания площадью около 2 тысяч квадратных метров полностью завершено.

Президент в своем выступлении отметил, что сегодня особенный день для жителей Кадамджайского района, а также для сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность местного населения.

По его словам, старое здание создавало не только неудобства для сотрудников, но и ряд проблем при приеме граждан.

«Теперь данные вопросы разрешены. Поддержание общественного порядка, профилактика правонарушений и качественная работа начинаются с создания таких условий труда. Мы продолжим и дальше улучшать состояние инфраструктуры материально-технического обеспечения органов внутренних дел», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что новые условия для работы, созданные в РОВД, принесут хорошие результаты в обеспечении безопасности людей.

Глава государства подчеркнул основную задачу милиции — обеспечение законности и поддержание общественного порядка, поручив всем сотрудникам и руководителям правоохранительных органов и дальше действовать в тесном контакте с населением и местными властями для обеспечения эффективной защиты прав и свобод граждан, которые в первую очередь оценивают работу милиции.

Садыр Жапаров добавил, что в скором времени будут повышены заработные платы для сотрудников правоохранительных органов и работников бюджетной сферы, а также пожелал всем мирной жизни и крепкого здоровья.

Президент осмотрел в здании кабинеты следственного отдела, дежурную часть и актовый зал. Внутри здания также оборудованы спортивный зал, цифровой центр безопасности, откуда с помощью камер слежения в режиме реального времени контролируется ситуация на местах массового скопления людей по всему району и держится связь с республиканским центром в Бишкеке.

Построен современный изолятор временного содержания для следственно-арестованных, заасфальтирован и благоустроен двор.

Отметим, что Кадамджайский район граничит с четырьмя районами Узбекистана и является самым крупным в Баткенской области, здесь проживают около 200 тысяч человек.