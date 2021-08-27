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Власть

Кабмин разработал план для защиты собственности и поддержки предпринимателей

Утвержден план мероприятий по реализации указа президента о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

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Документ принят для обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.

План мероприятий включает в себя реализацию 16 задач. Они направлены на обеспечение безопасности деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов, упрощение процедур налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов и разработку пакета законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, методики передачи части государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг.

Кроме того, кабмин займется разработкой и внедрением нового механизма оценки результативности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников (с акцентом на поддержку и защиту предпринимателей и их частной собственности), а также созданием единого электронного портала по выдаче лицензий и разрешительных документов и обеспечение автоматизированной системы выдачи лицензий и разрешений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205412/
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