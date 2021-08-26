Закон о доступе к информации хотят объединить с другим документом. Каким?

Законы «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» и «О гарантиях и свободе доступа к информации» хотят объединить. Такова инициатива Минюста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее отмечалось, что эксперты заявляли: в законе «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» имеется ряд противоречивых моментов и документ нуждается в доработке. А Закон «О гарантиях и свободе доступа к информации» предлагали и вовсе признать утратившим силу.



Заместитель министра юстиции Зарема Аскарова сказала: в итоге все пришли к согласию, что эти два закона необходимо объединить в один документ. «В частности, Закон «О гарантиях и свободе доступа к информации» мы предлагаем подать на утрату из-за несоответствия критериям. Но Закон «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» должен быть полностью переработан, даже название должно быть изменено с тем, чтобы он распространялся на всех субъектов, и на частные в том числе», — отметила она.

Единственное различие — Закон «О гарантиях и свободе доступа к информации» также регулирует доступ к сведениям, которые находятся в ведении частных субъектов.

Эксперты предложили разработать механизм ответственности за нарушения законов, а также предусмотреть механизм защиты информации персонального характера. Было также предложено оставить Закон «О гарантиях и свободе доступа к информации», указав на то, чтобы были правовые основы.

В итоге специалисты решили, что нужно сформировать единый общий документ. Все озвученные экспертами рекомендации будут учтены в ходе проведения работ по инвентаризации законов.