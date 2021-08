55 процентов кыргызстанцев считают отношения с Таджикистаном плохими. Соцопрос

Сорок процентов кыргызстанцев оценивают отношения с Россией как очень хорошие. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

Еще 52 процента полагают, что отношения в какой-то мере хорошие, лишь 5 процентов считают их в какой-то мере плохими.

Отношения с Турцией 60 процентов от общего числа респондентов считают вполне хорошими, а 33 процента — очень хорошими.

Что касается Казахстана, то 62 процента респондентов полагают, что отношения можно отнести к хорошим, 22 процента — к очень хорошим.

Семнадцать процентов участников опроса отметили, что очень хорошо продвигается сотрудничество с Узбекистаном. 66 процентов склонны считать, что отношения складываются в какой-то мере хорошо.

Четыре процента респондентов полагают, что очень плохо продвигается взаимодействие с США. 38 процентов оценили его как не хорошее и не плохое. 28 процентов подчеркивают, что никак не складываются отношения с Евросоюзом, а 26 процентов так же характеризуют отношения с Китаем, 33 процента — с Японией.

55 процентов кыргызстанцев считают плохими отношения с Таджикистаном. 51 процент опрошенных не удовлетворены тем, как власти Кыргызстана продолжают выстраивать взаимодействие с этой страной. Только 1 процент считает, что отношения с РТ складываются хорошо.

38 процентов респондентов очень удовлетворены тем, как Кыргызстан сотрудничает с Россией.

Отметим, что ранее эксперты SIAR Research and Consulting не проводили опросы, чтобы выяснить отношение кыргызстанцев к тем или иным государствам и то, как они оценивают сотрудничество Кыргызстана с другими странами.