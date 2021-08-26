Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в школах к 15 сентября

Вновь избранный депутатами БГК мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил на пресс-конференции, что к началу нового учебного года, 15 сентября, ремонт во всех школах будет полностью завершен.

Он также заверил, что санитарные и эпидемиологические нормы будут соблюдаться.

Отвечая на вопросы журналистов, Айбек Джунушалиев заверил, что готов работать над превращением Бишкека в настоящую современную столицу. Он подчеркнул, что любые нарушения в строительстве будут выявляться и пресекаться.

Чиновник пообещал изучить вопрос о присоединении к городу сел Аламедин и Сокулук.

За безальтернативную кандидатуру Айбека Джунушалиева сегодня на сессии БГК проголосовали 43 из 45 депутатов. Айбека Джунушалиева выдвинули председатель кабмина Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша. Ранее он был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.