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Власть

Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в школах к 15 сентября

Вновь избранный депутатами БГК мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил на пресс-конференции, что к началу нового учебного года, 15 сентября, ремонт во всех школах будет полностью завершен.

Он также заверил, что санитарные и эпидемиологические нормы будут соблюдаться.

Отвечая на вопросы журналистов, Айбек Джунушалиев заверил, что готов работать над превращением Бишкека в настоящую современную столицу. Он подчеркнул, что любые нарушения в строительстве будут выявляться и пресекаться. 

Чиновник пообещал изучить вопрос о присоединении к городу сел Аламедин и Сокулук. 

За безальтернативную кандидатуру Айбека Джунушалиева сегодня на сессии БГК проголосовали 43 из 45 депутатов. Айбека Джунушалиева выдвинули председатель кабмина Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша. Ранее он был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205224/
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