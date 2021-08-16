Антикоррупционный совет отреагировал на дело о рейдерстве месторождения

Антикоррупционный деловой совет при президенте отреагировал на заявление инвестора из Южной Кореи — главы АО «Тоокен Корея» Ли Ген А о рейдерском захвате месторождения Нижний Чандалаш в Чаткальском районе.

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Уточняется, что ранее заявление от Ли Ген А уже поступало в адрес Антикоррупционного делового совета. В обращении указывалось, что иностранные граждане-инвесторы стали жертвами открытого рейдерского захвата собственности, а также бездействия органов милиции, прокуратуры и судей.

«Подобного рода уголовные дела ведутся недостаточно объективно расследованием и вынесением необоснованного решения со стороны суда, все это оказывает негативное влияние на инвестиционный климат страны. Из-за незнания или же неверной трактовки законодательства, неправильно выносимых определений со стороны следователей судом применяются необоснованные санкции, аресты и приговоры», — комментируют в Антикоррупционном совете.

Немаловажным фактором при проведении расследования и обоснованности принимаемых решений являются низкий профессиональный потенциал самих следователей районных отделов внутренних дел, прокуратуры, а также коррупционные соблазны.

АДС при президенте считает, что центральный аппарат Генпрокуратуры должен взять под особый контроль такие дела. Необходимо провести полную инвентаризацию подобных дел и пересмотреть их в срочном порядке, так как это напрямую отражается на инвестиционном климате республики.

«Предложения и меры, которые необходимо принять в срочном порядке, Антикоррупционный деловой совет направил президенту Садыру Жапарову, а также в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в рейдерском захвате собственности корейского инвестора», — проинформировали в АДС.