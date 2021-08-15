Афганистан под контролем «Талибана». Что происходит сейчас

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Стало известно, что президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Что происходит сейчас, сообщают местные и мировые СМИ.

По данным афганского информационного агентства Tolo News, Ашраф Гани бежал из страны. По информации, требующей подтверждения, он улетел в Таджикистан.

Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.

Хамид Карзай заверил население страны, что не покинет территорию государства, несмотря на наступление боевиков движения «Талибан».

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву. По данным пресс-службы Кремля, «обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана».

По данным телеканала Al Arabiya, будет создано временное правительство. Его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Лидером страны, отмечают СМИ, станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Абдул Гани Барадар.