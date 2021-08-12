Кыргызстан и Вьетнам планируют тесно работать в туристической сфере

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Кыргызстане Нгуен Тхи Хонг Оань. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Улукбек Марипов подчеркнул, что Кыргызская Республика придает большое значение отношениям дружбы и расширению сотрудничества с Вьетнамом как страной с интенсивно развивающейся экономикой.

Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, обменялись мнениями относительно активизации кыргызско-вьетнамского сотрудничества в туристической сфере, укрепления контактов между деловыми кругами, открытия прямого авиасообщения между Бишкеком и Ханоем.

Отмечается, что у Кыргызстана и Вьетнама есть большой потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества, существенного увеличения товарооборота и развития инвестиционного взаимодействия.

Улукбек Марипов поздравил посла с назначением на должность и выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.