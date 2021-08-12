Несправедливые и нечестные выборы — это одна из основных угроз национальной безопасности. Об этом на круглом столе в Бишкеке заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.

«Политические интриги и грубые нарушения во время процесса президентских и парламентских выборов не раз становились угрозой для национальной безопасности страны. По крайней мере последние 20 лет. Так было и в 2005-м, и 2010 году. Все мы с вами стали этому свидетелями. Особенно хорошо это было заметно в регионах, когда правоохранительные органы попросту закрывали глаза на фальсификации и нарушения избирательного процесса. Итогом каждый раз становился вооруженный захват либо насильственная смена власти. То же самое произошло и в октябре 2020 года», — сказал он.

По словам Марата Иманкулова, не меньший раздор вносят и кадровые назначения, осуществляемые на выборах одержавшими победу политическими силами.

«К власти у нас не раз приходили лица, которые занимались исключительно своими интересами. Мы видели, как на ключевые позиции назначались совершенно не те люди, которые должны были там быть. При этом оппозиция не выполняла своей роли, не была единой и состояла в основном из политиков, которые были недовольны даже друг другом», — отметил он.

По мнению секретаря Совбеза, власти и политики Кыргызстана должны научиться работать над ошибками предшественников и делать из них выводы.