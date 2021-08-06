Таалайбек Сарыбашов обещает не менять команду в мэрии Бишкека

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов провел совещание с руководителями отделов аппарата и раздал поручения.

По данным пресс-службы, он призвал чиновников решать проблемы своего района и, в частности, отвечать на вопросы чистоты и озеленения.

«Вы те, кто делает основную работу. До вас я принимал акимов районов. Им нужно расширить свои права. Каждый из них должен решать проблемы своего района и, в частности, отвечать на вопросы чистоты и озеленения. А каждый из вас ответственно работает в своей сфере. Не думайте, что пришел новый мэр, придет новая команда. Моя команда — это вы. У нас решение всех вопросов возлагают на президента. Это не правильно. Пусть каждый из нас выполняет свои функциональные обязанности. Если мэрия города будет работать отлично, то повысится доверие народа к власти, главе государства. Это значит, что мы должны делать свою работу для государства», — сказал он.

Таалайбек Сарыбашов, придя в столицу, сразу назначил руководителем центрального аппарата муниципалитета Мырзабека Жыпаркулова. Ранее он занимал должность руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Таласской области и директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Он также работал директором регионального представительства MegaCom в Оше.

Советником мэра города стал Азамат Абсаттаров. Ранее он работал пресс-секретарем мэра Оша.