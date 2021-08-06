Встреча пятерки в Туркменбаши. Какие заявления сделал Садыр Жапаров

Центральная Азия — это важнейший стратегический регион, где развитие всестороннего партнерства и взаимодействия отвечает долгосрочным интересам всех государств региона. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши (Туркменистан).

По данным пресс-службы президента, он отметил, что в этом году страны Центральной Азии отмечают 30-летие независимости.

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«За прошедшее время мы нашли свое достойное место в мировом сообществе. Пришло время объединять усилия и укреплять региональное сотрудничество. Государства Центральной Азии имеют все предпосылки для расширения и углубления торгово-экономических, транспортно-логистических, водно-энергетических связей, а также консолидации усилий по борьбе с негативными последствиями пандемии COVID-19», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, прежде всего странам надо тесно интегрироваться в регионе, гармонично выступать как единое целое в экономическом отношении, в частности национальные стратегии устойчивого развития стран региона должны дополнять друг друга и учитывать возможности каждого.

Президент КР приветствовал специального представителя Генерального секретаря ООН и главу регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталью Герман и отметил важную роль организации.

Садыр Жапаров напомнил, что предстоящий 2022 год пройдет под знаком 30-летия членства стран Центральной Азии в ООН.

По его словам, наши страны внесли посильный вклад в укрепление международного мира и безопасности, выступали с рядом важных и значимых инициатив.

Садыр Жапаров предложил провести в следующем году саммит Центральная Азия — ООН.

Он добавил, что немаловажным является развитие культурно-гуманитарных связей, дальнейшему продвижению которых способствуют общее культурное пространство всех стран Центральной Азии, языковая идентичность и общность истории.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что со своей стороны Кыргызская Республика готова расширять и углублять сотрудничество со странами региона как в двустороннем, так и многостороннем формате, включая сегодняшний диалог.

Глава государства выразил готовность к конструктивному диалогу с партнерами по региону для поиска решений во взаимовыгодном ключе во благо стабильности и процветания в Центральной Азии.

Он отметил, что все страны Центральной Азии обладают большим объемом энергетических ресурсов. При этом, несмотря на наличие классических источников энергии, сегодня регион располагает значительным потенциалом для перехода на экологически чистую электроэнергию.

«Мы считаем, что ключевым фактором для устойчивого развития государств Центральной Азии является комплексное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов. В этом плане Кыргызстан намерен поэтапно реализовывать ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистым источником энергии. Должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможности и стимул накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья из расчета на несколько лет вперед. Кыргызстан намерен активно развивать возобновляемые источники энергии», — отметил Садыр Жапаров.

Напомним, в столице Туркменистана сегодня проходит очередная консультативная встреча глав государств Центральной Азии.